За девять месяцев 2021 года население Удмуртии сократилось на 4 925 человек

За 9 месяцев текущего года умерло 45 малышей в возрасте до 1 года. Фото: pixabay.com

Население Удмуртии продолжает сокращаться, сообщает Удмуртстат. Более того, с января по сентябрь 2021 года в республике умерло на 1 828 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года - 16 226 против 14 398. В числе умерших – 45 малышей в возрасте до одного года.

«За 9 месяцев 2021 года численность населения Удмуртской Республики уменьшилась на 4 925 человек (за аналогичный период 2020 года – на 3 129 человек)», – говорится в сообщении.

При росте смертности в республике продолжают сокращаться темпы рождаемости. За рассматриваемый период в республике родилось 10 650 детей, что на 97 детей меньше, чем в прошлом году.

В республике по-прежнему фиксируется миграционный пророст, однако он не способен компенсировать общую убыль.. К началу октября в регион прибыло 10 433 человека, выбыло – 97 782 (+651 человек).

С начала 2021 года в республике официально зарегистрирована 6 341 новая ячейка общества, это на 1 438 браков больше, чем в прошлом году. Число разводов также выросло – 4 149 в 2021 году против 3 661 в 2022.

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