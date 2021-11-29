Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Во вторник может выпасть больше снега, чем за два дня выходных недельной давности»

Отмечается, что на уборку улиц и тротуаров Ижевска в настоящее время выходят 200 единиц техники. Фото: izh.ru

Сегодня, 29 ноября, глава Ижевска Олег Бекмеметьев провел аппаратное совещание, на котором призвал коммунальные службы столицы Удмуртии подготовиться к предстоящим снегопадам. Его слова приводит пресс-служба городской администрации.

«Предстоящая неделя будет сопровождаться интенсивными осадками в виде снега и дождя. Во вторник, 30 ноября, ожидается выпадение более 16 мм осадков, то есть за день выпадет осадков на том же уровне, что за снежные выходные недельной давности. В этой ситуации необходимо постоянно контролировать работу подрядных организаций, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, управляющих компаний и ТСЖ, ответственных за уборку снега во дворах», – подчеркнул Бекмеметьев (цитата по пресс-службе ижевской мэрии).

Фото: izh.ru

Градоначальник призвал перевести все городские службы в режим повышенной готовности, уделив особое внимание пешеходным переходам и подходам к социальной значимым объектами - детским садам, школам и больницам. До конца дня будет проведена проверка готовности коммунальных служб. Руководителям муниципалитета, курирующим вышеуказанные направления работы, были даны соответствующие поручения.

Отмечается, что на уборку улиц и тротуаров Ижевска в настоящее время выходят 200 единиц техники предприятий благоустройства. С начала зимнего сезона и первых снегопадов с улиц вывезено около 26 тысяч кубометров снега.

Олег Бекмеметьев также подчеркнул важность выстраивания работы по оперативному приему, анализу и отработке обращений граждан. По его словам, взаимодействие с горожанами должно быть в приоритете.

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог и других территорий администрация предлагает ижевчанам обратиться Службу 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно), или через Платформу обратной связи.

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