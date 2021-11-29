Новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Удмуртию

Получить вакцину можно в поликлинике по месту жительства, а также в пунктах вакцинации. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртию поступила очережная партия вакцины простив коронавирусной инфекции ««ЭпиВакКорона» в количестве 9 тысяч доз, а также партия вакцины «Спутник V» в количестве 1 800 доз. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Таким образом, в республике в наличии имеются все четыре зарегистрированные в России «антиковидные» вакцины. Запас вакцин в Удмуртии составляет: «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – 130 256 доз; «ЭпивакКорона» - 10 464 дозы; «Спутник Лайт» - 42 296 доз; «Ковивак» - 6 212 доз», – отчитались в пресс-службе регионального министерства.

Напомним, привиться от коронавируса могут граждане старше 18 лет. Получить вакцину можно в поликлинике по месту жительства, а также в пунктах вакцинации:

- Пункт вакцинации в Центре общественного здоровья (пл. им. 50-летия Октября, 21) работает ежедневно, в будни с 08.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00

- Пункт вакцинации в офисе «Сбербанка» (ул. Пушкинская, 157) - работает в будни с 08.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 14.00, в воскресенье выходной.

- Пункт вакцинации в БУЗ УР «КДЦ МЗ УР» (ул. Свободы, 228, вход со двора) работает в будни с 08.00 до 19.00, в выходные дни – с 10.00 до 16.00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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