Гороскоп на 30 ноября 2021 года: Тельцы смогут наверстать упущенное, а Девам стоит направить свою энергию в мирное русло

Что ждет наших читателей во вторник? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня придется проявить лидерские качества. Сегодня будут успешны самые инициативные и «пробивные» представители знака.

ТЕЛЕЦ

Вас ожидает довольно ровный денек. Во второй половине дня появится возможность в спокойном режиме наверстать упущенное.

БЛИЗНЕЦЫ

Прислушайтесь к своей интуиции. На работе весьма вероятен большой успех.

РАК

Сегодня вам придется изрядно повоевать с самим собой, но результатом этой борьбы вы будете довольны.

ЛЕВ

С утра вы будете грустить, но к обеду это пройдет. Вас ждет незабываемый романтический вечер.

ДЕВА

Энергия бьет ключом, вам буквально некуда ее девать. Звезды советуют направить ее в мирное русло.

ВЕСЫ

Не самый благоприятный день для любых денежных операций. С другой стороны, на личном фронте вас определенно ожидает успех.

СКОРПИОН

Избегайте конфликтов и учитесь договариваться. Также сегодня звезды советуют прислушаться к чужим советам.

СТРЕЛЕЦ

Хороший день, чтобы научиться чему-то новому. Звезды советуют обратить пристальное внимание на свое здоровье.

КОЗЕРОГ

День странных совпадений – как положительных, так и не очень. Планировать что-либо на сегодня бесполезно.

ВОДОЛЕЙ

Вы почувствуете уверенность в своих силах, и это поможет вам с достоинством выйти из ситуации, которая мучает вас довольно давно.

РЫБЫ

Важна максимальная сосредоточенность. Не реагируйте на внешние раздражители и спокойно делайте свое дело – тогда все будет хорошо.

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