Гороскоп на 30 ноября 2021 года: Тельцы смогут наверстать упущенное, а Девам стоит направить свою энергию в мирное русло

Что ждет наших читателей во вторник? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Сегодня придется проявить лидерские качества. Сегодня будут успешны самые инициативные и «пробивные» представители знака.
ТЕЛЕЦ
Вас ожидает довольно ровный денек. Во второй половине дня появится возможность в спокойном режиме наверстать упущенное.
БЛИЗНЕЦЫ
Прислушайтесь к своей интуиции. На работе весьма вероятен большой успех.
РАК
Сегодня вам придется изрядно повоевать с самим собой, но результатом этой борьбы вы будете довольны.
ЛЕВ
С утра вы будете грустить, но к обеду это пройдет. Вас ждет незабываемый романтический вечер.
ДЕВА
Энергия бьет ключом, вам буквально некуда ее девать. Звезды советуют направить ее в мирное русло.
ВЕСЫ
Не самый благоприятный день для любых денежных операций. С другой стороны, на личном фронте вас определенно ожидает успех.
СКОРПИОН
Избегайте конфликтов и учитесь договариваться. Также сегодня звезды советуют прислушаться к чужим советам.
СТРЕЛЕЦ
Хороший день, чтобы научиться чему-то новому. Звезды советуют обратить пристальное внимание на свое здоровье.
КОЗЕРОГ
День странных совпадений – как положительных, так и не очень. Планировать что-либо на сегодня бесполезно.
ВОДОЛЕЙ
Вы почувствуете уверенность в своих силах, и это поможет вам с достоинством выйти из ситуации, которая мучает вас довольно давно.
РЫБЫ
Важна максимальная сосредоточенность. Не реагируйте на внешние раздражители и спокойно делайте свое дело – тогда все будет хорошо.
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