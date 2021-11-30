Инвалида жестоко избили в собственной квартире в Удмуртии

По версии следствия, обвиняемый избил потерпевшего и растоптал его очки. Фото: pixabay.com

31 июля текущего года в квартиру к жителю Балезино – инвалиду второй группы по зрению и общему заболеванию – зашли трое его односельчан и занялись распитием алкоголя. Будучи неспособен дать незваным гостям отпор, мужчина стал ждать, пока они уйдут, но в итоге оказался избит и унижен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«[Установлено, что] в ходе распития спиртного обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес потерпевшему удар кулаком в лицо, отчего последний упал на пол», – говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

На этом вошедший в раж обвиняемый не остановился. Мужчина испинал лежачего инвалида, снял с него очки и растоптал их. Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред.

Виноватым себя обвиняемый не считает. Уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ с обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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