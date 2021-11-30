Четверо молодых людей пострадали после столкновения «Приоры» со столбом в Ижевске

Водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 29 ноября, около 3:00, напротив дома №8 по улице Т. Барамзиной в Ижевске произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 24-летний водитель автомобиля «Lada Priora» не справился с управлением и врезался в световую опору.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» и его пассажиры – молодые люди в возрасте 21, 23 и 24 лет, получили травмы различной степени тяжести», – сообщили в ведомстве.

По факту происшествия проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает:

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

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