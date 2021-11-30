Русоволосую девушку без шапки ищут в Ижевске

Девушка пропала в воскресенье, 28 ноября. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут Байкузину Софью Алексеевну 2000 года рождения. Как сообщают в поисково-спасательном отряде «Регион 18», в воскресенье, 28 ноября, в районе 19:00-20:00 девушка вышла из дома по улице Листопадной в неизвестном направлении.

ПРИМЕТЫ: на вид ок. 20 лет, рост ок. 160 см, телосложение среднее, волосы длинные, русые.

БЫЛА ОДЕТА: без головного убора, черный шарф, черная болоньевая куртка без рисунков, черные утепленные спортивные штаны, белые кроссовки.

Всех, кто знает о возможном местонахождении девушки, просят позвонить на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 30 ноября 2021 года: водитель, сбивший двух детей на тротуаре, и сокращение числа ковидных коек в республике

Четверо молодых людей пострадали после столкновения «Приоры» со столбом в Ижевске