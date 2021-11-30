Теплый воздух из южной Европы будет влиять на погоду в Удмуртии в первый день зимы

1 декабря временами ожидается мокрый снег. Фото: архив КП

В связи с поступлением теплого и влажного воздуха из южной Европы в ближайшие два дня в Удмуртии продолжит повышаться температурный фон, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Так, сегодня, 30 ноября, и завтра, 1 декабря синоптики прогнозируют -3..+2°C, ночами вероятен туман.

«[30 ноября] в дневные часы усилится южный, юго-восточный ветер с порывами 15-18 м/с», – говорится в сообщении.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря интенсивность осадков начнет снижаться, однако небольшие и умеренные осадки в виде мокрого дождя и снега все-таки ожидаются. Днем 1 декабря мокрый снег и дождь пройдут временами.

В ночь с 1 на 2 декабря через республику пройдет южный циклон. Ожидается продолжительный умеренный мокрый снег, переходящий в утренние часы в небольшой снег, который сохранится и днем. Температура ночью начнет понижаться и к утру достигнет 0..-5°С. К вечеру 2 декабря синоптики прогнозируют до -5..-7°С.

Похолодание продолжится и 3 декабря. Ночью до -5..-10°С, днем -1..-6°С.

«До конца недели на дорогах гололедица. По предварительному прогнозу, в выходные дни вновь ожидается осадки (снег, дождь), ветер усилится», – сообщают синоптики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Русоволосую девушку без шапки ищут в Ижевске

Последние новости Ижевска на утро 30 ноября 2021 года: водитель, сбивший двух детей на тротуаре, и сокращение числа ковидных коек в республике