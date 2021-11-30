В убийстве 55-летнего жителя Ижевска подозревают 19-летнюю внучку его сожительницы

В скором времени девушке могут предъявить обвинение, после чего ее заключат под стражу. Фото: Константин Ившин

Накануне, 29 ноября, в квартире по месту жительства на улице 9 января в Ижевске было обнаружено тело 55-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, по подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) была задержана 19-летняя девушка.

«По данным следствия, подозреваемая проживала с бабушкой и ее сожителем. Днем 29 ноября между девушкой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и сожителем бабушки, также накануне употребившим спиртные напитки, произошла ссора», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что ходе конфликта девушка всадила потерпевшему нож в грудь, от чего тот скончался на месте.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. В скором времени девушке могут предъявить обвинение, после чего ее заключат под стражу – следователь готовит все необходимые для этого материалы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Русоволосую девушку без шапки ищут в Ижевске

Последние новости Ижевска на утро 30 ноября 2021 года: водитель, сбивший двух детей на тротуаре, и сокращение числа ковидных коек в республике