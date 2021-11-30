Школьники из Ижевска участвуют во всероссийском конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия!»

Ребята из ижевского Экономико-математического лицея №29 в своем видеоролике рассказывают о самом веселом удмуртском национальном герое Лопшо Педуне, читают стихи и приглашают в гости школьников из Якутии. Фото: скриншот видеоролика

25 ноября началось голосование во всероссийском конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия!». От нашей республики заявлено 13 видеороликов, в шести из них снялись ребята из Ижевска.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо было записать ролик о своем регионе: мифах, преданиях, сказках, фольклорных персонажах или исторических личностях малой родины. Участвовать могли ребята от 6 до 8 лет с 1 по 11 класс. Записанные видеоролики будут направлены школьникам из других регионов России.

Так, ребята из ижевского Экономико-математического лицея №29 в своем видеоролике рассказывают о самом веселом удмуртском национальном герое Лопшо Педуне, читают стихи и приглашают в гости школьников из Якутии.

Отдать свой голос за понравившийся видеоролик можно здесь. Проголосовать можно только за одну видеооткрытку и только один раз (для этого предусмотрена регистрация).

Голосование продлится до 9 декабря включительно.

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