Службы по обеспечению электроснабжения в Удмуртии перевели в режим повышенной готовности

На текущий момент к выездам готовы 114 оперативно-ремонтных бригад. Фото: Ярослав Семенов

Оперативные службы, обеспечивающие электроснабжение в Удмуртии, переведены в режим повышенной готовности. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель правительства республики Ярослав Семенов, этот режим предполагает полную мобилизацию оперативно-ремонтного персонала.

«Виной тому – погодные условия. На сегодня синоптики прогнозируют ледяной дождь и гололед, на завтра – усиление ветра», – написал он.

Он отметил, что на текущий момент к выездам готовы 114 оперативно-ремонтных бригад, в том числе 543 человека и 182 единицы техники. По его словам, все бригады комплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой и подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

«Также готовы 117 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,68 МВт. Их можно будет использовать для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона», – добавил Ярослав Семенов.

В случае отключения электроэнергии или повреждений энергообъектов жителям предлагают обращаться в единый контакт-центр Россетей по телефону: 8-800-220-0-220.

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