Пьяный 15-летний подросток угнал машину из автосервиса под Ижевском и застрял в снежном бархане

По данным следствия, нетрезвые подозреваемые угнали автомобиль и отправились кататься по району. Фото: pixabay.com

В Завьялово возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля из автосервиса (пункт «а» части 2 статьи 166 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, в совершении преступления подозреваются 15-летний подросток и его 22-летний приятель, оба - жители Завьяловского района.

«По данным следствия, в ночное время 27 ноября 2021 года подозреваемые употребили спиртные напитки, после чего решили угнать автомобиль из автосервиса, расположенного в Завьяловском районе», – сообщают в ведомстве.

Старший товарищ знал, где находится ключ от входной двери в автосервис. Примерно в районе 02:00-04:00 он открыл дверь, после чего его 15-летний подельник проник в нужное помещение и взял ключ от автомобиля, который был припаркован на территории. После этого приятели отправились кататься по району.

Впрочем, спустя какое-то время несовершеннолетний подозреваемый не справился с управлением, в результате чего автомобиль застрял в снежном бруствере (напомним, по данным следствия, перед угоном товарищи выпили). После этого подозреваемые оставили автомобиль и скрылись.

Спустя непродолжительное время обоих подозреваемых установили и задержали. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Угонщикам грозит до семи лет лишения свободы.

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