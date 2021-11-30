Дальнобойщика из Ижевска будут судить в Тюмеской области за сгоревший «КамАЗ» с грузом на сумму более 1 млн рублей

Мужчине грозит наказание вплоть до 1 года лишения свободы. Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя «КамАЗа» из Ижевска. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ижевчанина обвиняюсь в уничтожении чужого имущества в крупном размере (статья 168 УК РФ). Как следует из материалов уголовного дела, мужчина вез из Омска в Сургут шинную продукцию, а 27 января текущего года остановился у автокемпинга Голышмановском городском округе на 216 км автодороги Тюмень - Омск.

«По версии органов расследования, водитель во время стоянки оставил в кабине без присмотра портативную газовую плитку во включенном, зажженном состоянии. В результате сгорел КАМАЗ и шинная продукция», – говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма ущерба превысила 11 млн рублей.

Прокуратура Голышмановского района утвердила обвинение и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ижевчанину грозит наказание вплоть до 1 года лишения свободы.

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