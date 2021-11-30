Карта распространения коронавируса на 30 ноября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 178 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 30 ноября коронавирусом заболели еще 240 жителей Удмуртии. 201 человек выздоровел, их выписали. 10 человек скончались. В числе заболевших 13 детей и 738 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб Удмуртии

Ижевск — 35 205 (+178 по отношению к утру 29 ноября)

Воткинск — 3 961(+21)

Балезинский район — 1 238 (+7)

Увинский район — 2 598 (+7)

Можга — 3 597 (+6)

Сарапул — 2 745 (+4)

Сюмсинский район — 876 (+4)

Юкаменский район — 585 (+4)

Завьяловский район — 2 713 (+2)

Малопургинский район — 853 (+2)

Селтинский район — 701 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 943 (+2)

Глазов — 3 259 (+1)

Игринский район — 1 952

Воткинский район — 1 227

Шарканский район — 1 204

Можгинский район — 1 079

Алнашский район — 1 002

Камбарский район — 756

Сарапульский район — 727

Вавожский район — 693

Кизнерский район — 675

Глазовский район — 612

Красногорский район — 591

Каракулинский район — 540

Дебесский район — 498

Граховский район — 488

Ярский район — 484

Киясовский район — 479

Кезский район — 477

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