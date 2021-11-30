Карта распространения коронавируса на 30 ноября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 178 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 30 ноября коронавирусом заболели еще 240 жителей Удмуртии. 201 человек выздоровел, их выписали. 10 человек скончались. В числе заболевших 13 детей и 738 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб Удмуртии
Ижевск — 35 205 (+178 по отношению к утру 29 ноября)
Воткинск — 3 961(+21)
Балезинский район — 1 238 (+7)
Увинский район — 2 598 (+7)
Можга — 3 597 (+6)
Сарапул — 2 745 (+4)
Сюмсинский район — 876 (+4)
Юкаменский район — 585 (+4)
Завьяловский район — 2 713 (+2)
Малопургинский район — 853 (+2)
Селтинский район — 701 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 943 (+2)
Глазов — 3 259 (+1)
Игринский район — 1 952
Воткинский район — 1 227
Шарканский район — 1 204
Можгинский район — 1 079
Алнашский район — 1 002
Камбарский район — 756
Сарапульский район — 727
Вавожский район — 693
Кизнерский район — 675
Глазовский район — 612
Красногорский район — 591
Каракулинский район — 540
Дебесский район — 498
Граховский район — 488
Ярский район — 484
Киясовский район — 479
Кезский район — 477
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