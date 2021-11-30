В этом году каток открывается не только в парке Кирова - будут работать еще и два катка в парке Горького. Фото: Амир Закиров

Катки в парках Кирова и Горького в Ижевске планируют открыть 4 декабря. Об этом в прямом эфире радио «КП – Ижевск» рассказала руководитель Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова.

«В этом году уникальная история, на наш взгляд, поскольку каток открывается не только в парке Кирова - будут работать еще и два катка в парке Горького. Открытие запланировано на 4 декабря. Очень надеемся, что погода позволит нам все это воплотить», – заявила она.

По ее словам, на данный момент в обоих парках катки уже залиты.

Замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков отметил, что в организацию катков в парке Горького вовлечено большое количество общественных организаций. По его словам, парк запускается в таком режиме работы впервые за долгие годы - в прошлые зимы он был законсервирован.

«Мало того, что там будут катки на пешеходных дорожках, - там еще и будут работать некоторые карусели. Думаю, что парк станет местом притяжения. Мы хотим организовать здесь интерактивные площадки с различными активностями», - рассказал он.

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