Продающий сертификаты о вакцинации против коронавируса сайт заблокируют в Удмуртии

Прокурорский иск был рассмотрен и удовлетворен судом в полной мере. Фото: pixabay.com

Прокуратура Киясовского района выявила интернет-сайт, на котором содержится информация о продаже сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«По результатам проверки прокуратурой района было подготовлено и направлено в суд исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению в Российской Федерации и ограничению доступа к данному сайту», - говорится в сообщении.

Прокурорский иск был рассмотрен и удовлетворен судом в полной мере. Решение суда было направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, которая приведет его в исполнение.

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