Лед, снег с дождем и снова лед: как Ижевск переживает перепады температур

Под слоем снега и реагента – опасный лед Фото: Архив «КП» в Ижевске

Последние дни Ижевск окутан серостью и туманом. Дождь, мелкий снег и снова дождь... Даже многочисленные новогодние елки на улицах города не радуют. Температура за окном стабильно держится около 0 °С, поэтому весь снег тает, смешивается с реагентом и создает непроходимую «кашу». О том, как горожане переживают такую погоду, узнала «Комсомолка».

Будьте осторожны: выходите на работу или встречу заранее, не спешите Фото: Архив «КП» в Ижевске

Если днем температура может достигнуть +4 °С, вечером столбик термометра подает до -3...-7 °С. Дневная слякоть застывает, образуя наледь. На следующий день до обеда попасть в место назначения будет ой как непросто – одно неосторожное движение, и вы уже на обледенелом асфальте.

Утренние пейзажи не придают бодрости по дороге на работу Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Если я иду по пешеходной дорожке, у которой есть спуск, мне приходится просить людей, которые поднимаются, чтобы они меня поймали, иначе я точно упаду!», – написала Татьяна Б. в соцсети «ВКонтакте» ИГГС.

«До работы идти всего 10 минут, но из-за скользкого асфальта путь растягивается на все 20», – поделился болью многих Владислав П.

Многие горожане жалуются не только на ушибы от падений, но и на сильно запачканную одежду. Фото: val-55

Брусчатка стала крайне скользкой – на нее жалуются многие горожане Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«А я боюсь отпускать пожилого отца в магазин и даже просто погулять. Ведь у нас не крыльцо, а самый настоящий трехступенчатый каток!», – рассказала Полина А.

Альфред Д. подошел к проблеме скользкой брусчатки с творческой стороны. Он сочинил стихотворение:

«Вся брусчатка на Вараше –

Гололед один, друзья.

Где там ваши реагенты?

Посыпать давно пора».

К вечеру над городом стоит туман, который сохраняется до самого утра. Он образуется из-за перепадов температур: конденсируется водяной пар.

Вечером видимость совсем плохая. Фото: Эльвира Езерская

Утром туман не спадает. Фото: Дарья Прозорова

Все эти явления провоцируют не только ушибы и переломы, но также и ДТП. По данным ГИБДД Удмуртии, за последнюю неделю (22–28 ноября 2021 года) произошло 23 ДТП, в которых:

- 4 человека получили травмы, несовместимые с жизнью;

- 24 взрослых человека получили травмы;

- 3 ребенка также получили травмы.

Автомобилистам нужно быть особо внимательными: многие не справляются с управлением, въезжают в столбы и дорожнеы знаки. Фото: Наталья Семенова

Напомним, ночью 29 ноября четверо парней пострадали из-за столкновения «Приоры» и столба, все они получили травмы различной степени тяжести. А в выходные «легковушка» столкнулась с грузовиком, погибли трое человек, пострадал ребенок. Частая причина аварий: водитель не справляется с управлением.

передвигаться по городу с коляской по такой погоде – настоящее испытание. Фото: Наталья Семенова

Из-за погодных условий власти города усиливают очистку снега на дорогах. Пресс-служба города сообщает, что 30 ноября на дороги города вышла 101 единица техники (что на шесть единиц больше, чем 29 ноября).

Ранее мы рассказали, как в Ижевске будут убирать снег в 2021-2022 году.

В такую погоду ижевчане стараются не выходить из дома без особой необходимости. Фото: Эльвира Езерская

Согласно прогнозам, в ближайшие дни слякоть будет присутствовать на улицах города, и только в воскресенье термометр покажет -3 °С. Возможно.

Согласно прогнозам, пробки 7 баллов образуются с 8 до 9 утра и с 17:30 до 18:30 вечера. Скриншот ижевск.пробки-онлайн.рф

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