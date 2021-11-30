Лед, снег с дождем и снова лед: как Ижевск переживает перепады температур

Под слоем снега и реагента – опасный лед
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Последние дни Ижевск окутан серостью и туманом. Дождь, мелкий снег и снова дождь... Даже многочисленные новогодние елки на улицах города не радуют. Температура за окном стабильно держится около 0 °С, поэтому весь снег тает, смешивается с реагентом и создает непроходимую «кашу». О том, как горожане переживают такую погоду, узнала «Комсомолка».
Будьте осторожны: выходите на работу или встречу заранее, не спешите
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Если днем температура может достигнуть +4 °С, вечером столбик термометра подает до -3...-7 °С. Дневная слякоть застывает, образуя наледь. На следующий день до обеда попасть в место назначения будет ой как непросто – одно неосторожное движение, и вы уже на обледенелом асфальте.
Утренние пейзажи не придают бодрости по дороге на работу
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
«Если я иду по пешеходной дорожке, у которой есть спуск, мне приходится просить людей, которые поднимаются, чтобы они меня поймали, иначе я точно упаду!», – написала Татьяна Б. в соцсети «ВКонтакте» ИГГС.
«До работы идти всего 10 минут, но из-за скользкого асфальта путь растягивается на все 20», – поделился болью многих Владислав П.
Многие горожане жалуются не только на ушибы от падений, но и на сильно запачканную одежду. Фото: val-55
Брусчатка стала крайне скользкой – на нее жалуются многие горожане
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
«А я боюсь отпускать пожилого отца в магазин и даже просто погулять. Ведь у нас не крыльцо, а самый настоящий трехступенчатый каток!», – рассказала Полина А.
Альфред Д. подошел к проблеме скользкой брусчатки с творческой стороны. Он сочинил стихотворение:
«Вся брусчатка на Вараше –
Гололед один, друзья.
Где там ваши реагенты?
Посыпать давно пора».
К вечеру над городом стоит туман, который сохраняется до самого утра. Он образуется из-за перепадов температур: конденсируется водяной пар.
Вечером видимость совсем плохая. Фото: Эльвира Езерская
Утром туман не спадает. Фото: Дарья Прозорова
Все эти явления провоцируют не только ушибы и переломы, но также и ДТП. По данным ГИБДД Удмуртии, за последнюю неделю (22–28 ноября 2021 года) произошло 23 ДТП, в которых:
- 4 человека получили травмы, несовместимые с жизнью;
- 24 взрослых человека получили травмы;
- 3 ребенка также получили травмы.
Автомобилистам нужно быть особо внимательными: многие не справляются с управлением, въезжают в столбы и дорожнеы знаки. Фото: Наталья Семенова
Напомним, ночью 29 ноября четверо парней пострадали из-за столкновения «Приоры» и столба, все они получили травмы различной степени тяжести. А в выходные «легковушка» столкнулась с грузовиком, погибли трое человек, пострадал ребенок. Частая причина аварий: водитель не справляется с управлением.
передвигаться по городу с коляской по такой погоде – настоящее испытание. Фото: Наталья Семенова
Из-за погодных условий власти города усиливают очистку снега на дорогах. Пресс-служба города сообщает, что 30 ноября на дороги города вышла 101 единица техники (что на шесть единиц больше, чем 29 ноября).
Ранее мы рассказали, как в Ижевске будут убирать снег в 2021-2022 году.
В такую погоду ижевчане стараются не выходить из дома без особой необходимости. Фото: Эльвира Езерская
Согласно прогнозам, в ближайшие дни слякоть будет присутствовать на улицах города, и только в воскресенье термометр покажет -3 °С. Возможно.
Согласно прогнозам, пробки 7 баллов образуются с 8 до 9 утра и с 17:30 до 18:30 вечера. Скриншот ижевск.пробки-онлайн.рф
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