6 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

164 человека выздоровели. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 1 декабря в республике выявлен 215 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 31 ребенок и 52 человека старше 65 лет.

Зафиксировано 6 смертей. Женщинам было 52, 64, 73, 81 год. Мужчинам - 68, 72 года.

164 человека выздоровели, их выписали.

7 283 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 602 - в состоянии средней степени тяжести, 201 – в тяжелом состоянии.

Всего на 1 декабря в Удмуртии зарегистрировано 75 275 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 63 382 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 247 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 635 491 житель Удмуртии. Из них 443 742 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 110 718 человек.

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