Последние новости Ижевска на утро 1 декабря 2021 года: поручение Александра Бастрыкина по случаям сексуального насилия над несовершеннолетними и Ледовый городок в стиле сказки «Двенадцать месяцев»

Упоминается, что дела имеют отношение к нарушению половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлениям в финансовой сфере. Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 1 декабря. Синоптики обещают +3 °С и снег с дождем. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 26 ноября одной строкой:

- 48 постов для охраны новогодних елей от незаконной вырубки создали в Удмуртии

- Большая часть будущих врачей Удмуртии в 2022 году будет обучаться по целевому набору

- Инвалида жестоко избили в собственной квартире в Удмуртии

- Четверо молодых людей пострадали после столкновения «Приоры» со столбом в Ижевске

- Русоволосую девушку без шапки ищут в Ижевске

- Теплый воздух из южной Европы будет влиять на погоду в Удмуртии в первый день зимы

- Пьяный 15-летний подросток угнал машину из автосервиса под Ижевском и застрял в снежном бархане

Перейдем к подробным новостям:

ГЛАВА СК РОССИИ АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН ПОРУЧИЛ ДОЛОЖИТЬ ЕМУ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭПИЗОДОВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УДМУРТИИ

Упоминается, что дела имеют отношение к нарушению половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлениям в финансовой сфере. Фото: Диля Ахмадишина

Два года назад широкую огласку получило дело, касающееся двух сестер из Ижевска, которые несколько лет провели в сексуальном рабстве. Сейчас делом заинтересовался глава СК России. Подробнее

19-ЛЕТНЯЯ ИЖЕВЧАНКА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УБИЙСТВЕ СОЖИТЕЛЯ СВОЕЙ БАБУШКИ

Фото: Константин Ившин

По данным следствия, девушка выпила и начала конфликтовать с 55-летним сожителем бабушки, также нетрезвым. Подробнее

ГЛАВНУЮ ЕЛКУ ИЖЕВСКА ОТКРОЮТ 17 ДЕКАБРЯ

Фото: Лада Иванова

Во сколько открытие – читайте здесь.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК БУДЕТ ОФОРМЛЕН ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

Фото: Амир Закиров

В центре ледового лабиринта будет гореть настоящий очаг. Подробнее

КАТКИ В ПАРКАХ КИРОВА И ГОРЬКОГО ОТКРОЮТ 4 ДЕКАБРЯ

Фото: Амир Закиров

Они уже залиты, но в планы вполне может вмешаться погода. Подробнее