Последние новости Ижевска на утро 1 декабря 2021 года: поручение Александра Бастрыкина по случаям сексуального насилия над несовершеннолетними и Ледовый городок в стиле сказки «Двенадцать месяцев»

Упоминается, что дела имеют отношение к нарушению половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлениям в финансовой сфере. Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 1 декабря. Синоптики обещают +3 °С и снег с дождем. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 26 ноября одной строкой:
- 48 постов для охраны новогодних елей от незаконной вырубки создали в Удмуртии
- Большая часть будущих врачей Удмуртии в 2022 году будет обучаться по целевому набору
- Инвалида жестоко избили в собственной квартире в Удмуртии
- Четверо молодых людей пострадали после столкновения «Приоры» со столбом в Ижевске
- Русоволосую девушку без шапки ищут в Ижевске
- Теплый воздух из южной Европы будет влиять на погоду в Удмуртии в первый день зимы
- Пьяный 15-летний подросток угнал машину из автосервиса под Ижевском и застрял в снежном бархане
Перейдем к подробным новостям:
ГЛАВА СК РОССИИ АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН ПОРУЧИЛ ДОЛОЖИТЬ ЕМУ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭПИЗОДОВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УДМУРТИИ
Упоминается, что дела имеют отношение к нарушению половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлениям в финансовой сфере. Фото: Диля Ахмадишина
Два года назад широкую огласку получило дело, касающееся двух сестер из Ижевска, которые несколько лет провели в сексуальном рабстве. Сейчас делом заинтересовался глава СК России. Подробнее
19-ЛЕТНЯЯ ИЖЕВЧАНКА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УБИЙСТВЕ СОЖИТЕЛЯ СВОЕЙ БАБУШКИ
Фото: Константин Ившин
По данным следствия, девушка выпила и начала конфликтовать с 55-летним сожителем бабушки, также нетрезвым. Подробнее
ГЛАВНУЮ ЕЛКУ ИЖЕВСКА ОТКРОЮТ 17 ДЕКАБРЯ
Фото: Лада Иванова
Во сколько открытие – читайте здесь.
ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК БУДЕТ ОФОРМЛЕН ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
Фото: Амир Закиров
В центре ледового лабиринта будет гореть настоящий очаг. Подробнее
КАТКИ В ПАРКАХ КИРОВА И ГОРЬКОГО ОТКРОЮТ 4 ДЕКАБРЯ
Фото: Амир Закиров
Они уже залиты, но в планы вполне может вмешаться погода. Подробнее