Следственный комитет проверит информацию об истязании малолетних детей в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

СК инициировал оказание семье адресной помощи со стороны органов соцзащиты. Фото: Сергей Грачев (архив КП)

В Удмуртии проводится доследственная проверка информации о жестоком обращении с малолетними детьми в семье, проживающей в Якшур-Бодьинском районе республики, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Ранее в эфире одного из федеральных каналов показали сюжет о дедушке, истязавшем своих внуков.

«В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

Отмечается, что СК инициировал оказание семье адресной помощи со стороны органов соцзащиты.

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