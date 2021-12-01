Озвучена программа новогодних мероприятий в Ижевске

1 января в городе состоится квест по поиску подарков. Фото: Амир Закиров

В прямом эфире радио «КП – Ижевск» (107.6 FM, 12+) была озвучена программа новогодних мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии. Как рассказали руководитель Центра активных коммуникаций республики Евгения Сундукова и заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, каждый день новогодних каникул будет посвящен отдельной теме.

1 января в городе состоится квест по поиску подарков. В течение всего дня ведущие радио «Адам» будут подсказывать, в какой точке Ижевска находится сюрприз.

На 2 января запланирован карнавал: фестивали хлопушек и хлопальщиков. Кроме того, состоится автокарнавал. Водители с наряженными машинами и в костюмах соберутся около ТРК «Столица» и пройдут до Центральной площади. Для участников предусмотрены призы.

3 января – день мандаринов. Пройдут мандариновый забег и игра в мандаринбол.

4 января — день варежек. Можно будет сыграть в волейбол в варежках или найти себе пару в «варежковом тиндере».

5 января — день бани, гонка на тазиках, бои вениками и эстафета с коромыслами.

6 января - день валенка. Игра в хоккей на валенках, игра «А ну-ка, валенок!» и другие развлечения.

7 января горожане будут «доедать оливье» в различных играх и эстафетах.

Программу мероприятий на Центральной площади пока держат в секрете, поскольку здесь все зависит от ситуации с коронавирусом.

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