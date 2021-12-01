Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «Более 70% жителей города привились от коронавируса»

По всей Удмуртии Удмуртии этот показатель составляет 60%. Фото: Диля Ахмадишина

Прививку от ковида сделали уже 70,2% ижевчан, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев. Он напомнил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения.

«Благодарю всех привившихся, кто проявил максимальную ответственность за свою жизнь и здоровье близких», - написал градоначальник.

На утро 1 декабря как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 635 491 житель Удмуртии. Из них 443 742 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 110 718 человек. Таким образом, согласно данным регионального оперштаба, вакцинацию завершили 60% от планового показателя (924,2 тыс, или 80 % взрослого населения).

Напомним, поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства или в пунктах вакцинации:

- Пункт вакцинации в Центре общественного здоровья (пл. им. 50-летия Октября, 21) работает ежедневно, в будни с 08.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00

- Пункт вакцинации в офисе «Сбербанка» (ул. Пушкинская, 157) - работает в будни с 08.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 14.00, в воскресенье выходной.

- Пункт вакцинации в БУЗ УР «КДЦ МЗ УР» (ул. Свободы, 228, вход со двора) работает в будни с 08.00 до 19.00, в выходные дни – с 10.00 до 16.00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Привиться могут граждане старше 18 лет.

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