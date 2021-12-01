Жителя Ижевска осудили за изнасилование несовершеннолетней

Мужчина обманом привел девочку к себе домой. Фото: Амир Закиров

40-летнего ижевчанина признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки, которое произошло в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. Также суд посчитал достаточными доказательства его вины в совершении другого преступления – в июне 2019 года мужчина обокрал сарай на улице Красноармейской.

«В сентябре 2020 года осужденный встретил на улице незнакомую несовершеннолетнюю девочку, путем обмана привел ее к себе домой, где совершил сексуальное насилие», – говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на то, что вор и насильник «отрицал причастность к совершению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней», собранные доказательства не оставили ему никаких шансов. Мужчину приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года. Ограничение свободы на этот срок связано с тем, что подсудимому необходимо принудительное лечение.

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