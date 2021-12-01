Два человека попали в больницу после столкновения «десятки» и «Рено» на трассе в Удмуртии

Оба пострадавших - водители. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 30 ноября, около 13:20, на девятом километре автодороги «Глазов – Яр – Пудем» в Глазовском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими водителями. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 53-летний водитель автомобиля «Renault» не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 58-летнего мужчины.

«В результате ДТП водители автомобилей получили травмы, доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. При возникновении опасности необходимо снизить скорость вплоть до остановки.

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