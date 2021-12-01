Гороскоп на 2 декабря 2021 года: Весам стоит сдерживать обещания, а Стрельцов ожидают чудовищные эмоциональные качели

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Придержите коней – «нахрапом» вы ничего не добьетесь. Как бы вам ни было тяжело, постарайтесь двигаться маленькими шажками.

ТЕЛЕЦ

Вас ожидает непростое начало дня. Возникнет ощущение, что мир на вас ополчился, но это не более чем ощущение. К вечеру точно полегчает.

БЛИЗНЕЦЫ

Идеальный день для творческой самореализации. Рутинной работы следует избегать – естественно, по возможности.

РАК

Нервный день. Придется решать чужие проблемы - хотя и своих, казалось бы, в избытке. Главное дожить до вечера.

ЛЕВ

Спешка может дорого вам обойтись, однако и сидеть сложа руки не стоит. Найдите идеальный темп и придерживайтесь его до конца дня.

ДЕВА

Идей будет, как всегда, много, однако стоит выбрать самые реалистичные и начать наконец их реализовывать. Время мечтаний и разговоров прошло.

ВЕСЫ

Звезды советуют отвечать за свои слова и сдерживать обещания. В противном случае вы можете потерять буквально все.

СКОРПИОН

Вы будете максимально успешны в работе и настолько же ничтожны в амурных делах. Звезды советуют учесть эту информацию при планировании дня.

СТРЕЛЕЦ

Вас ожидают чудовищные эмоциональные качели. К сожалению, выйти из этого состояния без потерь не получится.

КОЗЕРОГ

Не переживайте по пустякам. Вполне вероятно, что сегодня вы полностью пересмотрите свои политические взгляды.

ВОДОЛЕЙ

Беспокойный день, особенно вторая его половина. Звезды рекомендуют разделять личную жизнь и работу.

РЫБЫ

Звезды советуют быть максимально последовательными и невозмутимыми. Сегодня один из тех дней, когда от ваших решений зависит не только собственно ваша судьба, но и судьбы многих окружающих.

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