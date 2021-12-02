Открытие катков в Летнем саду Ижевска перенесли из-за погоды

Каток пока не будет функционировать в Летнем саду Фото: Амир Закиров

В парке им. Горького перенесли торжественное открытие сразу двух катков. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении администрации парков.

«Кажется, глобальное потепление все-таки добралось до нашего региона и температура воздуха, которую синоптики обещают в ближайшее время, не позволяет нам залить катки и обеспечить хорошее состояние льда», - уточнили в парках.

В итоге праздничное открытие зимнего сезона в парке перенесли на 11 декабря.

Напомним, в этом году Летний сад решено было не закрывать на зиму, а наоборот открыть для горожан. По задумке организаторов тут появятся сразу два катка, которые зальют на дорожках парках, будут работать некоторые карусели.

Несмотря на решение о переносе праздника, в эти выходные – уже 4 декабря – ижевчане смогут познакомиться с настоящими северными оленями, согреться вкусной едой и напитками, прокатиться на лошадях.

Ранее стало известно, что открытие катка на стадионе «Динамо» тоже перенесли.

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