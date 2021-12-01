«Они меня хотели продать, как проститутку»: в программе «Мужское / Женское» жительница Як-Бодьинского района рассказала, что ее отец избивал собственных внуков

Не обошлось и без драки. Фото: скриншот программы «Мужское / Женское»

Прокуратура Удмуртии проводит проверку информации об избиении детей в одной из семей Якшур-Бодьинского района республики, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Проверка началась после выхода выпуска программы «Мужское / Женское» (16+) в эфире Первого канала.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и поведению профилактической работы с данной семьей, полноте мер, принятых органами и учреждениями системы профилактики по защите прав несовершеннолетних», - говорится в сообщении прокуратуры.

В вышеупомянутом выпуске шоу рассказывается история затяжного семейного конфликта. Родителям 28-летней Натальи изначально не понравился ее жених, поэтому они хотели забрать у нее детей. Сама же девушка крайне отрицательно отзывается о родителях и утверждает, что дед неоднократно избивал собственных внуков.

«Им нужны только деньги. Они меня хотели продать как проститутку», - сказала она.

По ходу выпуска сожитель Натальи набросился на ее отца с кулаками, едва появившись в студии.

Напомним, ранее проверку информации об истязании детей начал Следственный комитет.

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