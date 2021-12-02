Замминистра здравоохранения Удмуртии рассказала, как не допустить распространения омикрон-штамма коронавируса

Замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко. Фото: Сергей Грачев

Замминистра здравоохранения Удмуртии, врач-инфекционист РКИБ с более чем 20-летним стажем работы Марина Петренко призвала жителей республики соблюдать противоэпидемиологические меры и пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы предупредить рост заболеваемости новым штаммом «омикрон». Ее приводит пресс-служба регионального Минздрава.

«В ноябре на территории африканских стран был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции, который получил название «омикрон». Пока о нем мало информации, но опасения, которые высказываются специалистами Всемирной организации здравоохранения, основаны на большей заразности и скорости распространения этого штамма. Сказать, насколько он агрессивнее предыдущих, пока сложно. Тем не менее, все страны принимают максимальные ограничительные меры, чтобы не допустить ввоза «омикрона» на свою территорию», рассказала замминистра.

По ее словам, появление нового штамма сигнализирует об отсутствии коллективного иммунитета. Опыт изучения мутаций вирусов гриппа, ОРВИ и ковида показывает, что чем больше людей болеет, тем чаще появляются новые штаммы.

Марина Петренко отметила, что пока неизвестно, как «омикрон» поведет себя в большой популяции, однако предварительно известно, что он поражает в основном молодое население в возрасте 20-30 лет. Кроме того, может выясниться, что вирус опасен для детей, которые на данные момент никак не защищены. В связи с этим замминистра призвала жителей республики соблюдать личную гигиену и не игнорировать антиковидные ограничения, в том числе масочный режим.

«Но самое главное мероприятие, которое может предупредить не только рост заболеваемости, но и появление новых штаммов – это вакцинация. На мой взгляд, как врача, много лет работавшего с инфекционными болезнями, сейчас полемики о том, вакцинироваться или нет, вообще не должно быть. Надо принять тот факт, что, пока мы не научимся поддерживать коллективный иммунитет, мы не стабилизируем полностью ситуацию по коронавирусу», - отметила она.

Напомним, для достижения коллективного иммунитета в Удмуртии планируют привить 921 660 человек (80% населения). По состоянию на утро 2 декабря как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 638 440 жителей Удмуртии. Из них 448 502 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 111 114 человек.

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