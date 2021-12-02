Мужчина скончался в больнице после наезда «Нивы» в Удмуртии

Проводится расследование. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 1 декабря, около 19:30, у дома №16 по улице Первомайской в Балезино произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 33-летняя водитель «ВАЗ-2121» сбила 47-летнего пешехода, который, по предварительным данным, находился на проезжей части, не собираясь ее переходить.

«В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение, но впоследствии скончался в медицинском учреждении», - сообщают в ведомстве.

По факту аварии проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: двигаясь по обочинам дорог, необорудованных тротуарами, пешеход должен идти навстречу транспортному потоку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Это только мое тело»: бренд белья из Ижевска создал коллекцию для проекта «Пацанки»

Зампредседателя правительства Удмуртии Анатолий Строков покинет свой пост