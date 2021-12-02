Зампредседателя правительства Удмуртии Анатолий Строков покинет свой пост

Анатолий Строков. Фото: Сергей Грачев

Заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков уходит со своего поста. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на самого Строкова, последним днем его работы в этой должности будет 10 декабря.

«На время, пока меня согласовывают на новую должность в Москве, я останусь советником главы Удмуртии и в конце января — начале февраля 2022 года приступаю к новым обязанностям. Это повышение. Буду работать на новом уровне и в том числе на благо республики», — рассказал он изданию.

Строков не уточнил, в каком ведомстве и на какой должности он будет работать.

Напомним, Анатолий Строков заступил на пост вице-премьера Удмуртии с в сентябре 2017 года. До этого он был доцентом департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ. В правительстве Удмуртии Строков курировал работу Минфина, Минимущества и Минобразования.

Ранее свои посты в правительстве Удмуртии покинули глава Минстроя Дмитрий Сурнин и министр финансов Станислав Евдокимов.

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