«Омикрон» по-удмуртски: бизнесмен из Ижевска не будет судиться с ВОЗ из-за совпадения названий нового штамма коронавируса и его компании

Новосибирский предприниматель будет судиться со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за названия нового штамма коронавируса. Фото: pixabay.com

В сети сообщают, что новосибирский предприниматель будет судиться со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Камнем преткновения стало обозначение недавно возникшего в Африке нового штамма коронавируса. По мнению бизнесмена, название «Омикрон» порочит репутацию его одноименной клиники. Мы проверили, зарегистрированы ли в Ижевске организации с таким же названием – оказалось, что как минимум одна такая компания есть. «Комсомолка» вышла на директора ижевского ООО «Омикрон» и поинтересовалась, как бизнесмен относится к вышеописанному казусу.

«Отношусь нейтрально к этому. Наше предприятие давно существует, и название тоже появилось давно. И приравнивать нас к вирусным эпидемиологическим ситуациям, которые есть сейчас в стране, в мире, я считаю, маразм какой-то», – говорит директор компании Андрей.

Он подчеркнул, что название его предприятия особо нигде не афишируется. А вот одноименная новосибирская клиника потратила на рекламу бренда немалые деньги.

«Нашей деятельности это никак не навредит. Конечно, даже в мыслях не было подавать на кого-либо в суд», - подытожил ижевский бизнесмен.

Впрочем, ВОЗ пока рано успокаиваться - в России на данный момент зарегистрировано 106 компаний с таким названием.

СПРАВКА КП

ВОЗ использует буквы греческого алфавита для обозначения новых штаммов коронавируса. Так, британский штамм называется «альфа», южноафриканский - «бета», бразильский - «гамма», индийский - «дельта». Но почему-то новый штамм получил название «омикрон».

Первое заражение «омикроном» выявили в Ботсване, затем еще несколько - в ЮАР. В этом штамме больше мутаций, поэтому он считается более заразным. Именно поэтому ВОЗ занесла «омикрон» в список штаммов, вызывающих беспокойство.

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