Ранее судимого бомжа подозревают в краже имущества прихожан собора в Ижевске

Мужчину поместили в СИЗО. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске задержан 58-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства, который подозревается в краже имущества прихожан одного из городских соборов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«По версии органов дознания, подозреваемый пользовался случаем, когда прихожане оставляли свои личные вещи, в том числе сумки, при входе в собор: он заходил следом и путем свободного доступа похищал имущество», - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина причастен к двум фактам кражи на общую сумму 18 000 рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Задержанного поместили в СИЗО.

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