Отстранение от работы за отказ от вакцинации в Удмуртии: выяснили, насколько это законно

Спросили у юриста. Фото: Амир Закиров

С 1 декабря от работы начали отстранять сотрудников школ, детских садов и других бюджетных учреждений, которые решили не ставить вакцину против коронавирусной инфекции. Наши читатели интересуются - законно ли это?

Еще в начале октября вышло распоряжение об обязательной вакцинации сотрудников, работающих в сферах образования и обслуживания, государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления, а также в салонах красоты, банях, физкультурно-оздоровительных комплексах.

Как рассказала «Комсомолке» юрист Мария Валова, согласно ст. 76 ТК РФ и Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», работодатель на законных основаниях может отстранить работника без сохранения зарплаты, в случае отказа работника проходить вакцинацию без уважительной причины (медотвода, например).

А что делать тем, кто привился первым компонентом вакцины в конце ноября, а второй компонент положен лишь через две недели? Их тоже отстранят?

Ответ – да, отстранят.

Роспотребнадзор опубликовал распоряжение, в котором говорится, что полный курс вакцинации должен быть проведен до начала декабря. Распоряжение вышло 5 октября 2021 года.

«Работников, не успевших пройти полный курс вакцинации, могут отстранить в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Удмуртской Республике от 5 октября 2021 года № 2 «О проведении профилактических прививок против COVID-19 отдельным категориям граждан», – поясняет Мария Валова.

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