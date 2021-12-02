По информации об истязании детей в Як-Бодьинском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело

После выхода видеосюжета свою проверку запустила и региональная прокуратура. Фото: Первый канал, шоу «Мужское / Женское»

По материалам проверки, организованной после выхода на федеральном канале видеосюжета о жестоком обращении с малолетними детьми в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («истязание»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

«По данным следствия, в период с января 2019 года по январь 2021 года в Якшур-Бодьинском районе местный житель допускал факты жестокого обращения со своими внуками - мальчиками 2011 г.р. и 2016 г.р», - говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования проводятся допросы членов семьи, родственников и соседей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По резльтатам расследования также дадут оценку полноте и эффективности мер, принимаемым органами системы профилактики в отношении этой семьи.

Напомним, в эфире Первого канала вышел выпуск шоу «Мужское / Женское» (16+), в котором освещалась история затяжного конфликта в одной из семей ЯК-Бодьинского района. Родителям 28-летней Натальи изначально не понравился ее жених, поэтому они хотели забрать у нее детей. Сама же девушка крайне отрицательно отзывается о родителях и утверждает, что дед неоднократно избивал собственных внуков.

После выхода видеосюжета свою проверку запустила и региональная прокуратура.

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