Гороскоп на 3 декабря 2021 года: Раков ожидают значительные денежные поступления, а Девам пора перестать верить каждому слову собеседника

Что ждет наших читателей в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Важно сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. К сожалению, таких ситуаций сегодня будет много. Потерпите до вечера – с наступлением темноты ситуация должна нормализоваться.

ТЕЛЕЦ

Беспокойный, но крайне продуктивный день. Звезды советуют хотя бы иногда хвалить себя-любимого за успехи.

БЛИЗНЕЦЫ

Не каждая мелочь в этой жизни достойна ваших переживаний – если вы просто проигнорируете некоторые вещи, ничего страшного не случится.

РАК

Исключительно благоприятный день в финансовом отношении. Возможно неожиданное поступление солидной суммы денег.

ЛЕВ

Сегодня вы сверхпродуктивны, однако звезды рекомендуют трезво оценивать свои силы и иногда отдыхать. Риск профессионального выгорания никуда не исчез.

ДЕВА

Не все, что вам говорят, является правдой. Вроде бы и простая истина, но сегодня исключительно важно об этом помнить.

ВЕСЫ

Сегодня будет больше разговоров, чем реальных дел – и с этим нужно просто смириться. Отнеситесь к неожиданным предложениям незнакомцев с особой осторожностью.

СКОРПИОН

Будьте аккуратны во всем, что касается денег. Среди вашего окружения есть человек, который мечтает оставить вас ни с чем, и он уже начал осуществлять задуманное.

СТРЕЛЕЦ

Планировать что-либо на сегодня абсолютно бесполезно. Слушайте свою интуицию и не бойтесь рисковать.

КОЗЕРОГ

На личном фронте вероятны большие перемены. Вторая половинка может вас неприятно удивить.

ВОДОЛЕЙ

Будет непросто сохранять хорошее расположение духа, но придется. От этого сегодня зависит очень и очень многое.

РЫБЫ

Главное – не спешить. Все придет, но нужно немножечко подождать. День будет насыщенным, поэтому звезды советуют хорошенечко выспаться.

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