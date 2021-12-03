207 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

8 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 3 декабря в республике выявлено 207 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 37 детей и 36 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 8 смертей. Женщинам было 61, 66, 82, 83, 83, 87 лет. Мужчинам - 57, 60 лет.

185 человек выздоровели, их выписали.

7 396 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 538 - в состоянии средней степени тяжести, 190 – в тяжелом состоянии.

Всего на 3 декабря в Удмуртии зарегистрировано 75 680 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 63 731 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 265 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 641 785 жителей Удмуртии. Из них 449 878 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 111 467 человек.

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