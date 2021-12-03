Двое водителей получили травмы в столкновении на трассе в Удмуртии

Дорожная авария произошла в Ярском районе. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 2 декабря, около 16:00, на 34-м километре автодороги «Глазов – Яр – Пудем» в Ярском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 68-летний водитель автомобиля Daewoo Gentra при развороте с правой обочины не уступил дорогу и столкнулся с попутно движущимся автомобилем Hyundai Solaris с 30-летним мужчиной за рулем.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водители автомобилей получили травмы», - сообщили в ведомстве.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Госавтоинспекция напоминает: перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы «поворотником», а если он неисправен – то рукой.

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