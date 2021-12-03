Директор предприятия в Ижевске оказался наркозакладчиком

Помимо собственно запрещенных веществ, полицейские обнаружили в салоне автомобиля электронные весы, упаковочный материал и шприцы. Фото: УМВД по УР

38-летний ранее судимый директор одного из предприятий в Ижевске может отправиться в колонию на двадцать лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ).

«Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике совместно с инспекторами ДПС на улице Воткинское шоссе г.Ижевска остановили автомобиль Ауди, за рулем которого находился 38-летний ранее судимый директор ООО. В ходе осмотра салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили под сиденьем два полимерных пакета, в одном из которых находилось наркотическое средство героин массой 58 граммов, в другом – 9 граммов наркотического средства синтетического происхождения», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо собственно запрещенных веществ, полицейские обнаружили в салоне автомобиля электронные весы, упаковочный материал и шприцы. Задержанный пояснил, что является закладчиком интернет-магазина. Наркотики он забрал с территории Пермского края и намеревался сбыть их в Ижевске бесконтактным способом.

На данный момент мужчина помещен в следственный изолятор.

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