Учеников школы в Ижевске перевели на дистант из-за сообщения о теракте

Обнаружили ли правоохранители взрывное устройство, или же поступившая информация оказалась фейком – неизвестно. Фото: pixabay.com

Сегодня, 3 декабря, в первой половине дня в социальных сетях стали появляться сообщения об эвакуации учеников школы №57 на улице Восточной. По словам очевидцев, у здания школы наблюдалось скопление сотрудников экстренных служб и техники. Около 11:00 ситуацию прокомментировали в городском Управлении образования.

«Директору школы № 57 поступила информация о возможном террористическом акте. Согласно инструкции по действиям руководителя при получении сообщения об угрозе минирования организован первичный обход здания силами сотрудников школы и частного охранного предприятия, направлено информационное сообщение в правоохранительные органы и Росгвардию. В школу осуществлен выезд сотрудников МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, проведена эвакуация обучающихся и сотрудников образовательной организации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что школьников перевели на дистанционное обучение, образовательный процесс продолжается. Руководителю школы было рекомендовано отработать порядок эвакуации детей в осенне-зимний период «в том числе и наличие у детей верхней одежды и сменной обуви».

Обнаружили ли правоохранители взрывное устройство, или же поступившая директору информация оказалась фейком – неизвестно.

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