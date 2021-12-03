253 жителя Ижевска получили травмы из-за гололеда в ноябре

В такую погоду представительницам прекрасного пола стоит отказаться от высоких каблуков, а пожилым людям следует использовать противоскользящие приспособления. Фото: Сергей Грачев

В течение ноября с травмами различной степени тяжести и происхождения в ижевскую травматологическую поликлинику ГБ №3 обратились 2 166 человек, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. Из них чуть более тысячи человек травмировались на городских улицах, в том числе в 253 случаях причиной травмы стал гололед. Отмечается, что в целом эти цифры соответствуют среднемноголетним значениям.

«Чаще всего пострадавшие поступают к нам из Октябрьского и Первомайского районов Ижевска, улиц Кирова, Пушкинская, Ленина. Это связано с большой проходимостью этих улиц. В первые дни декабря, когда наблюдалась довольно капризная погода (то оттепель, то небольшие заморозки), мы как принимали ежесуточно около сотни человек, так и принимаем. Пока никакого ажиотажа нет», - рассказал заведующий поликлиникой Анвар Валеев

Травматологи подчеркивают, что чаще всего в гололед люди получают ушибы, переломы разрывы связок и вывихи в суставах, а также открытые повреждения. В такую погоду врачи рекомендуют гражданам внимательнее отнестись к выбору обуви. Так, представительницам прекрасного пола стоит отказаться от высоких каблуков, а пожилым людям следует использовать противоскользящие приспособления. Если же вы все-таки получили травму, то важно сразу же обратиться в ближайший травмпункт.

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