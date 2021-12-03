Карта распространения коронавируса на 3 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

94 ижеавчанина заболели коронавирусом за последние сутки. Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 3 декабря коронавирусом заболели еще 207 жителей Удмуртии. 185 человек выздоровели, их выписали. 8 человек скончались. В числе заболевших 37 детей и 36 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб Удмуртии
Ижевск — 35 489 (+94 по отношению к утру 2 декабря)
Каракулинский район — 570 (+21)
Игринский район — 1 994 (+17)
Сарапульский район — 738 (+11)
Воткинск — 3 994 (+10)
Глазов — 3 296 (+9)
Воткинский район — 1 253 (+6)
Кизнерский район — 685 (+6)
Якшур-Бодьинский район — 949 (+5)
Сюмсинский район — 886 (+4)
Селтинский район — 707 (+4)
Увинский район — 2 621 (+4)
Дебесский район — 508 (+3)
Алнашский район — 1 008 (+2)
Вавожский район — 701 (+2)
Камбарский район — 767 (+2)
Красногорский район — 604 (+2)
Можга — 3 606 (+2)
Завьяловский район — 2 719 (+1)
Малопургинский район — 858 (+1)
Сарапул — 2 753 (+1)
Балезинский район — 1 245
Шарканский район — 1 204
Можгинский район — 1 079
Глазовский район — 613
Юкаменский район — 588
Граховский район — 493
Ярский район — 484
Кезский район — 481
Киясовский район — 480
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