Карта распространения коронавируса на 3 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

94 ижеавчанина заболели коронавирусом за последние сутки. Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 3 декабря коронавирусом заболели еще 207 жителей Удмуртии. 185 человек выздоровели, их выписали. 8 человек скончались. В числе заболевших 37 детей и 36 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб Удмуртии

Ижевск — 35 489 (+94 по отношению к утру 2 декабря)

Каракулинский район — 570 (+21)

Игринский район — 1 994 (+17)

Сарапульский район — 738 (+11)

Воткинск — 3 994 (+10)

Глазов — 3 296 (+9)

Воткинский район — 1 253 (+6)

Кизнерский район — 685 (+6)

Якшур-Бодьинский район — 949 (+5)

Сюмсинский район — 886 (+4)

Селтинский район — 707 (+4)

Увинский район — 2 621 (+4)

Дебесский район — 508 (+3)

Алнашский район — 1 008 (+2)

Вавожский район — 701 (+2)

Камбарский район — 767 (+2)

Красногорский район — 604 (+2)

Можга — 3 606 (+2)

Завьяловский район — 2 719 (+1)

Малопургинский район — 858 (+1)

Сарапул — 2 753 (+1)

Балезинский район — 1 245

Шарканский район — 1 204

Можгинский район — 1 079

Глазовский район — 613

Юкаменский район — 588

Граховский район — 493

Ярский район — 484

Кезский район — 481

Киясовский район — 480

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