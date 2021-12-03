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Здоровье3 декабря 2021 14:20

В Удмуртии с 6 декабря вновь разрешена работа предприятий общественного питания в торговых центрах и по ночам

При этом работать разрешено лишь предприятиям общепита с не менее чем 80% вакцинированных сотрудников
Дмитрий Коренев
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Соответствующие правки внесены в распоряжение главы региона «О введении режима повышенной готовности». Фото: pixabay.com

Соответствующие правки внесены в распоряжение главы региона «О введении режима повышенной готовности». Фото: pixabay.com

С ближайшего понедельника, 6 декабря, в Удмуртии снимается запрет на работу предприятий общественного питания, не имеющих отдельного выхода в зал. Кроме того, рестораны, кафе, бары и подобные заведения смогут работать в период с 23:00 до 06:00 следующего дня. Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы региона «О введении режима повышенной готовности».

При этом с 6 декабря предприятия общественного питания Удмуртии смогут работать только при наличии не менее 80% вакцинированных против коронавируса сотрудников.

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