208 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

10 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 4 декабря в республике выявлено 208 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 28 детей и 38 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 10 смертей. Женщинам было 38, 62, 66, 79, 81, 82 года. Мужчинам - 44, 45, 57, 79 лет.

178 человек выздоровели, их выписали.

7 478 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 476 - в состоянии средней степени тяжести, 190 – в тяжелом состоянии.

Всего на 4 декабря в Удмуртии зарегистрировано 75 888 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 63 909 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 275 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 644 987 жителей Удмуртии. Из них 457 168 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 111 880 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

4 декабря в Ижевске ожидается мокрый снег, гололед и усиление ветра

7 нетиповых остановок Ижевска: сравнили, как они выглядели в 2010 году и сейчас