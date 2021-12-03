7 нетиповых остановок Ижевска: сравнили, как они выглядели в 2010 году и сейчас

Одна из сохранившихся остановок – «Молодежная», стоит на одноименной улице Фото: Архив «КП» в Ижевске

Осенью 2021 года остановки Ижевска потерпели ряд изменений. Одни снесли, и на их месте появились типовые остановочные комплексы. Другие впервые появились в городе (например, «Зангари»). Не так давно ижевчане обсуждали новую остановку на улице 50 лет ВЛКСМ. Она отличается от других остановок своим дизайном.

Раньше, до установки типовых объектов, остановки не были так похожи друг на друга. Журналист «Комсомолки» решила понастольгировать: она прокатилась по городу физически в 2021 году и виртуально побывала в 2010 году, чтобы собрать примеры нестандартных остановок и сравнить, как они сохранились. Показываем, что получилось.

Первая точка – «Молодежная», в направлении от центра. Здесь можно сесть на:

- 2, 4, 6, 10 троллейбусы;

- 10, 18, 25 ,27, 29, 31, 39, 49, 52, 79 автобусы;

- 10, 18, 39, 49, 52, 360/367, 400 маршрутки;

- 321, 331, 367, 400 пригородные.

Остановка «Молодежная» в ноябре 2021 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Так выглядела остановка в 2010 году. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Следующая остановка – «Улица Тимирязева». Она просторная и также украшена двумя действующими павильонами. Здесь можно сесть на 2, 7 и 9 трамвай, а совсем рядом остановка маршрута 5 и 8.

Остановка «Улица Тимирязева», ноябрь 2021 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Та же остановка в 2010 году. Даже павильон с цветами неизменно сохранился. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Третья остановка – «Школа № 83». Здесь можно сесть на 19, 29, 36, 39 автобусы, 39 маршрутку и уехать в сторону ТЦ «Талисман».

Остановка «Школа № 83» в ноябре 2021 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Остановка в 2010 году. В целом, кроме флажков ничего не изменилось. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Остановка на улице Гагарина «ЖД вокзал» имеет конусообразную крышу. Здесь останавливаются:

- 21, 22, 25, 36, 309, 319, 325, 327, 332, 338, 357, 358, 359, 537, 582 автобусы;

- 49, 71, 323, 540, 583 маршрутки.

Даже спустя 11 лет вывеска на ней осталась под одним брендом известной газировки.

Остановка «ЖД вокзал» в ноябре 2010 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Остановка в 2010 году. раньше у нее были красные колонны. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Едем дальше. «Дырявая» остановка в микрорайоне «Старки» выглядит необычно, однако вряд ли поможет скрыться от непогоды. Здесь останавливается 23 автобус.

Остановка в микрорайоне «Старки» в ноябре 2021 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Остановка в 2010 году. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Остановка в том же районе Старки – «Улица Спортивная», 2010 год. В наше время она полностью порыжела. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Проехав чуть дальше, мы видим разукрашенную остановку «Магазин». Ее разрисовали в рамках арт-фестиваля в 2011 году. Здесь также проходит 23 автобус.

Отсановка «Магазин» (ж/м Старки) в 2021 году. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Та же остановка в 2010 году. Еще без рисунков. Фото: скриншот Яндекс.Карт

Остановка «Завод Буммаш» с годами почти не изменилась. Здесь останавливаются:

- 16, 23,31, 315, 320 автобусы;

- 1 и 2д троллейбусы;

- 68, 311, 336, 360/367 маршрутки.

Остановка «Завод Буммаш» в 2021 году. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Остановка в 2010 году. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Бонус! Мы не могли не взять в подборку любимую многими остановку «Удмуртский государственный университет». О причинах ее демонтажа мы рассказали ранее. Здесь останавливаются:

- 12, 12к, 22, 27, 79, 308, 337 автобусы;

- 2, 2д, 14 троллейбусы;

- 53, 68, 311 маршрутки.

Остановка в октябре 2021 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Остановка около УдГУ летом 2021 года. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Остановка в 2010 году. Фото: скриншот Яндекс.Карты

А какие остановки общественного транспорта нравятся вам своим дизайном?

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