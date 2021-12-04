4 декабря в Ижевске ожидаются мокрый снег, гололед и усиление ветра

На дорогах ожидается гололедица. Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 4 декабря. Рассказываем о погоде на день.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается мокрый снег, вероятен ледяной дождь. Температура воздуха составит +2,+4 °С. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. На дорогах гололедица.

Будьте осторожны – и отличного вам дня!

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