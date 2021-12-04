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Общество4 декабря 2021 10:46

Житель Ижевска может лишиться своей Toyota Yaris из-за долгов за «коммуналку»

У него есть 10 дней на погашение задолженности
Дмитрий Коренев
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Приставы обратились в регистрирующие органы и выяснили, что должник владеет автомобилем Toyota Yaris. Фото: Сергей Грачев

Приставы обратились в регистрирующие органы и выяснили, что должник владеет автомобилем Toyota Yaris. Фото: Сергей Грачев

В отношении жителя Первомайского района Ижевска возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму 300 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Удмуртии, мужчина не платил налоги, задолжал за коммунальные услуги, а также имеет непогашенные административные штрафы.

«В рамках сводного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предоставил должнику срок для добровольной оплаты задолженности, однако, данным правом он не воспользовался», - говорится в сообщении.

Приставы обратились в регистрирующие органы и выяснили, что должник владеет автомобилем Toyota Yaris. Автомобиль нашли, составили акт описи и принудительно эвакуировали на спецстоянку.

Отмечается, что у мужчины есть 10 дней на погашение задолженности, иначе ему придется попрощаться со своим автомобилем. Машину сначала оценят, а затем передадут Росимуществу для продажи.

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