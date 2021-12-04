Карта распространения коронавируса на 4 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 89 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 4 декабря коронавирусом заболели еще 208 жителей Удмуртии. 178 человек выздоровели, их выписали. 10 человек скончались. В числе заболевших 28 детей и 38 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб УР
Ижевск — 35 578 (+89 по отношению к утру 3 декабря)
Воткинск — 4 009 (+15)
Увинский район — 2 635 (+14)
Камбарский район — 781 (+14)
Сарапул — 2 766 (+13)
Глазов — 3 306(+10)
Воткинский район — 1 262 (+9)
Игринский район — 1 999 (+5)
Завьяловский район — 2 724 (+5)
Кезский район — 485 (+4)
Селтинский район — 711 (+4)
Балезинский район — 1 248 (+3)
Вавожский район — 704 (+3)
Юкаменский район — 591 (+3)
Ярский район — 487 (+3)
Граховский район — 496 (+3)
Якшур-Бодьинский район — 951 (+2)
Кизнерский район — 687 (+2)
Алнашский район — 1 009 (+1)
Красногорский район — 605(+1)
Малопургинский район — 859 (+1)
Сюмсинский район — 887 (+1)
Шарканский район — 1 205 (+1)
Можга — 3 607 (+1)
Можгинский район — 1 080 (+1)
Сарапульский район — 738
Глазовский район — 613
Каракулинский район — 570
Дебесский район — 508
Киясовский район — 480
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