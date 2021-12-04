Карта распространения коронавируса на 4 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 89 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 4 декабря коронавирусом заболели еще 208 жителей Удмуртии. 178 человек выздоровели, их выписали. 10 человек скончались. В числе заболевших 28 детей и 38 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб УР

Ижевск — 35 578 (+89 по отношению к утру 3 декабря)

Воткинск — 4 009 (+15)

Увинский район — 2 635 (+14)

Камбарский район — 781 (+14)

Сарапул — 2 766 (+13)

Глазов — 3 306(+10)

Воткинский район — 1 262 (+9)

Игринский район — 1 999 (+5)

Завьяловский район — 2 724 (+5)

Кезский район — 485 (+4)

Селтинский район — 711 (+4)

Балезинский район — 1 248 (+3)

Вавожский район — 704 (+3)

Юкаменский район — 591 (+3)

Ярский район — 487 (+3)

Граховский район — 496 (+3)

Якшур-Бодьинский район — 951 (+2)

Кизнерский район — 687 (+2)

Алнашский район — 1 009 (+1)

Красногорский район — 605(+1)

Малопургинский район — 859 (+1)

Сюмсинский район — 887 (+1)

Шарканский район — 1 205 (+1)

Можга — 3 607 (+1)

Можгинский район — 1 080 (+1)

Сарапульский район — 738

Глазовский район — 613

Каракулинский район — 570

Дебесский район — 508

Киясовский район — 480

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