Цех по производству гипохлорита натрия начали строить на станции подготовки воды «Пруд – Ижевск»

За три года МУП «Ижводоканал» вложит в строительство цеха 500 миллионов рублей, большая часть из которых – это тарифные средства. Фото: Олег Бекмеметьев

На станции подготовки воды «Пруд – Ижевск» началось строительство цеха по производству гипохлорита натрия, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: Олег Бекмеметьев

«Это приоритетный проект предприятия - гипохлорит натрия, который получают из обычной поваренной соли, безопасен, экологичен и придет на смену хлору», – пишет градоначальник.

До конца года планируется закончить монтаж бетонного основания и возвести стены из металлокаркаса. Производство нового препарата для обеззараживания воды начнется через три года.

По словам Олега Бекмеметьева, за три года МУП «Ижводоканал» вложит в строительство цеха 500 миллионов рублей, большая часть из которых – это тарифные средства.

Напомним, в начале июля на станции «Пруд – Ижевск» произошла утечка хлора. На устранение последствий аварии понадобилось несколько часов.

В конце октября городская дума согласовала предел повышения тарифов на холодную воду с 1 июля 2022 года.

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