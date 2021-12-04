Гороскоп на 5 декабря 2021 года: Овнам придется терпеть и мучиться, а Львам – выполнять несколько задач одновременно

Что ждет наших читателей в воскресенье? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Придется много терпеть и мучиться, но звезды намекают, что оно того стоит. Результат обязательно придет.
ТЕЛЕЦ
Если вы доверитесь своей интуиции, то свернете горы. Планировать что-либо на сегодня бесполезно.
БЛИЗНЕЦЫ
Чем сложнее, задача, тем лучше. Беритесь за самые сложные дела, так как простые сегодня совершенно не ладятся.
РАК
Внимательнее отнеситесь к своему окружению. Нет, о каких-то коварных замыслах в вашем отношении говорить пока рано, но что-то определенно наклевывается.
ЛЕВ
Вашей многозадачности сегодня позавидует представитель любого другого зодиакального знака. Вы сможете выполнять несколько не самых простых задач одновременно, и это никак не скажется на качестве.
ДЕВА
Вам стоит поработать над своей самооценкой, иначе она буквально сведет вас в могилу. Отнеситесь к неудачам проще.
ВЕСЫ
Хороший день. Иногда придется проявить настойчивость и упорство, однако звезды не сомневаются, что с этим не будет никаких проблем.
СКОРПИОН
Вы сможете решить проблему, которая мучает вас довольно давно. Правда, и цена победы над ней будет высокой.
СТРЕЛЕЦ
Поговорите с родными и близкими и снимите наконец наболевшие вопросы, которые мешают нормальному общению. Иногда лучше сказать неудобную правду и решить вопрос раз и навсегда – и это ровно тот случай.
КОЗЕРОГ
Максимально успешный день. Получится все и даже больше. Звезды советуют провести вечер в кругу семьи.
ВОДОЛЕЙ
Возможны значительные перемены на личном фронте. Уступите и отдайте инициативу второй половинке – так действительно будет лучше.
РЫБЫ
Великолепный день, чтобы строить планы и мечтать. Возможна спонтанная поездка в место, которое вы давно мечтали посетить.
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