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Общество4 декабря 2021 11:48

Более 3 800 новогодних деревьев поставила Удмуртия в другие регионы в ноябре

Все елки и сосны соответствовали правилам и нормам карантина растений
Дмитрий Коренев
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Елки и сосны отправили в Краснодарский край, Республику Татарстан, Ленинградскую и Ростовскую области. Фото: Сергей Грачев

Елки и сосны отправили в Краснодарский край, Республику Татарстан, Ленинградскую и Ростовскую области. Фото: Сергей Грачев

В ноябре 2021 года Удмуртия поставила в другие регионы России 3 857 хвойных деревьев. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, елки и сосны отправили в Краснодарский край, Республику Татарстан, Ленинградскую и Ростовскую области.

«Все партии хвойных деревьев соответствуют правилам и нормам карантина растений, карантинные организмы не выявлены, оформлено 9 карантинных сертификатов», – отчитались в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что защищать елки от браконьеров в Удмуртии будут при помощи квадрокоптеров и фотоловушек.

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